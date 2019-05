Lavori sulla rete elettrica: Prima Porta rimane senza corrente

Sarà un mercoledì senza corrente quello del 22 maggio per Prima Porta: Areti, la società di distribuzione di energia elettrica del Gruppo Acea, ha infatti comunicato che, per migliorare la qualità del servizio, effettuerà lavori su degli impianti con conseguente interruzione della fornitura di energia elettrica per alcune utenze.

Prima Porta senza luce e corrente

Niente corrente nel cuore di Prima Porta sino al lembo iniziale della Tiberina. Mercoledì 22 maggio, dalle 8:30 alle 16:30, rimarranno senza energia elettrica quattro vie.

Le vie di Prima Porta senza corrente 22 maggio

Queste nel dettaglio strade e utenze interessate: via della Stazione di Prima Porta dal civico 57 al 61, piazza di Saxa Rubra dal civico 9 al 19, viale della Villa di Livia dal civico 28 al 102 e via Tiberina dal civico 21 al 53.

Per eventuali informazioni, così si legge sul sito istituzionale del Municipio XV, è possibile contattare il numero 0657995078.