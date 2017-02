A Labaro raccolta ingombranti e gazebo su differenziata

Nel Municipio XV domenica 19 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, torna l’appuntamento con “Il tuo quartiere non è una discarica”: l’iniziativa promossa da Ama e Tgr Lazio per incentivare la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti.

I due punti in cui conferire saranno come di consueto in via Vincenzo Tieri sulla Cassia, in zona Olgiata - La Storta, e a Largo Nimis nel quartiere di Labaro.

In quest'ultimo piazzale - oltre ai container della Municipalizzata per la raccolta gratuita dei materiali ingombranti, elettrici, elettronici - sarà presente in piazza anche un gazebo informativo AMA per dare consigli sulla corretta raccolta differenziata. Nell'occasione verranno distribuiti opuscoli divulgativi e regalati gadget ai più piccoli.