Il tuo quartiere non è una discarica: da La Storta a Labaro raccolta ingombranti

Torna nei Municipi dispari, e dunque anche nel XV, la raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti ingombranti: "Il tuo quartiere non è una discarica" - il titolo della storica iniziativa di Ama in collaborazione con il TGR Lazio. L'appuntamento, dopo il grande successo del centro mobile a Valle Muricana, è per domenica 23 aprile.

I cittadini potranno così conferire i propri ingombranti, con pure RAEE ed altri materiali ove espressamente accettati dal servizio, in vari quartieri del territorio di Roma Nord: i punti di raccolta saranno infatti a Labaro a Largo Nimis, in via Tieri a La Storta e presso il centro di raccolta di via Cassia 19.680.

A Largo Nimis e in via Tieri dalle 8 alle 13 sarà possibile conferire: apparati elettronici, batterie al piombo, consumabili da stampa, grandi elettrodomestici, frigoriferi e condizionatori, ingombranti, lampade al neon, legno, metalli, monitor e TV.

Presso il Centro di raccolta ingombranti e Raee de La Storta (via Cassia km 19680) si potranno consegnare gratuitamente: apparati elettronici, batterie al piombo, carta e cartone, consumabili da stampa, farmaci scaduti, grandi elettrodomestici, inerti/calcinacci, ingombranti, legno, metalli, neon, oli lubrificanti, oli vegetali, pile, vernici e solventi.

"Tale iniziativa è attiva da settembre dopo la breve pausa estiva e viene ripetuta puntualmente ogni mese alternando i municipi pari con quelli dispari. A breve verrà organizzato anche un altro Centro Mobile a Cesano come già concordato con AMA.

Tutto questo - ha scritto l'assessore all'Ambente del Municipio XV, Pasquale Annunziata - in attesa della realizzazione delle due nuove isole ecologiche pulifunzionali nel nostro Municipio (Osteria Nuova Cesano e Tor di Quinto) già programmate con AMA"