Dalla Farnesina all'Olgiata: a Roma Nord la raccolta del sangue è itinerante

Dopo il successo dell'iniziativa del dicembre scorso in Municipio XV tornano le giornate di solidarietà per la raccolta di sangue: una campagna voluta da via Flaminia 872 e realizzata grazie all'impegno e al sostegno della Asl Roma 1 e delle realtà del territorio.

A sottoscrivere l'accordo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e l’Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli, in collaborazione con AVIS Comunale di Roma, Avis Intercomunale San Pietro, Croce Rossa Italiana, EMA- ROMA e AD SPEM.

Giornate di solidarietà per la raccolta sangue 2018

Quattro le Giornate di solidarietà per la raccolta sangue del 2018, dodici quelle in programma fino al 2020. Si comincia venerdì 23 marzo: dalle ore 8 alle 12 al parcheggio di Largo Nimis in zona Labaro.

Il secondo appuntamento è fissato invece per l'8 giugno, dalle 8 alle 12 nella piazza del mercato in zona Cassia/Olgiata. Il 21 settembre, sempre dalle 8 alle 12, autoemoteche in zona Fanesina vicino al Parco Volpi. Chiude l'anno l'appuntamento del 15 dicembre, dalle 8 alle 12, raccolta in Piazzale della Farnesina, sull'area privata del MAECI.

Azione di sensibilizzazione a donazioni

"Con quest’accordo si prosegue il lavoro, iniziato il 16 dicembre 2017 con la realizzazione, in Piazzale della Farnesina, della prima Giornata di Solidarietà per la Raccolta Sangue, teso ad incrementare sul territorio le donazioni di sangue e a sensibilizzazione la cittadinanza verso un’azione così importante e necessaria per la vita di tanti cittadini" - ha commentato il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli.