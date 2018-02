Razzie in casa e auto cannibalizzate: "inferno furti" a Prima Porta

Parabrezza e finestrini mandati in frantumi per rubare oggetti di poco valore e spiccioli lasciati nelle automobili; vetture ritrovate al mattino senza ruote, sui mattoni, con pezzi asportati e danni.

Scia di furti a Roma Nord

E' scia di furti nelle auto tra Valle Muricana e Prima Porta: quartieri periferici del Municipio XV da tempo già alle prese con incursioni in appartamenti e posti auto.

Ad avere la peggio le villette isolate, le strade più buie e meno percorse. Così per i residenti quello dei furti è diventato un vero e proprio incubo: case svaligiate, auto cannibalizzate e un senso di insicurezza diffuso.

La denuncia: razzie in appartamenti e auto cannibalizzate

"Da fine Dicembre a Prima Porta stiamo vivendo un incubo. Ogni notte ci sono furti di auto, di pezzi di auto e furti in appartamenti e villette" - scrive a RomaToday un lettore.

"Il modus operandi è sempre lo stesso: agiscono di notte tra le 23 e le 6 di mattina. Decine e decine di segnalazioni almeno un paio per notte. Le forze dell'ordine sono state avvisate visto che ogni mattina registrano le denunce delle povere vittime. I cittadini - incalza il lettore - sono inermi e impotenti barricati in casa sperando che ogni notte non tocchi a loro".

"Inferno" furti a Prima Porta e Valle Muricana

Già perchè ormai da quelle parti si può contare solo sulla speranza: sempre poche le risorse di mezzi e di uomini, sparito il tavolo per l'ordine e la sicurezza municipale non v'è più nemmeno quel controllo coordinato e capillare derivante dal confronto diretto con i cittadini intenti a segnalare priorità e criticità.

Così a Roma Nord, tra la banda delle 18 sulla Cassia, i furti in auto nelle stazioni della Roma-Civitacastellana-Viterbo e le razzie in casa "l'inferno", così scrivono gli abitanti esasperati, è servito.