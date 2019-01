Ancora un mese di passione per Roma Nord, "lavori complessi": la Flaminia resta aperta a metà

Non sarà smantellato in tempi brevi il restringimento di carreggiata su via Flaminia Nuova, all'altezza di Saxa Rubra. A renderlo noto, dopo il confronto con Anas, da poco competente per la consolare romana, il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli.

Via Flaminia nuova: lavori fino a fine febbraio

"Non ci sono purtroppo buone notizie per le persone che dovranno percorrere in auto la Flaminia in direzione Roma, nel tratto interessato dalla caduta dei massi dal costone laterale. Il restringimento ad una corsia - ha annunciato il minisindaco - proseguirà fino a fine febbraio".

Alla base dei tempi così lunghi "lavori complessi". Su via Flaminia prevista la messa in sicurezza del costone laterale da cui sono venuti giù i massi con delle reti metalliche e il puntellamento dello stesso per apporre dei cavi di contenimento in acciaio.

La Flaminia aperta a metà: disagi a Roma Nord

La Flaminia, così dal 24 gennaio scorso, in quel tratto resta dunque aperta a metà. Inevitabili i disagi sul Grande Raccordo Anulare all'altezza degli svincoli sulla consolare di Roma Nord, sul Viadotto Giubileo del 2000 in direzione centro e tra le vie di Prima Porta e Colli d'Oro, utilizzate da molti per accedere alla Flaminia aggirando il restringimento.

"Ci saranno contatti settimanali con Anas per ricevere lo stato di avanzamento dei lavori ed in caso di tempistiche di riapertura diverse da quelle comunicate - ha assicurato Simonelli - ne sarà data tempestiva informazione ai cittadini".