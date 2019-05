Camion di rifiuti a Saxa Rubra, in XV sarà Consiglio straordinario: "Raggi si fermi, serve pianificazione"

Il Municipio XV si è detto "assolutamente contrario", le opposizioni di centrosinistra e centrodestra sono insorte come buona parte dei residenti: così sull'area di trasbordo rifiuti che il Comune e Ama hanno deciso di mettere a Saxa Rubra sarà Consiglio straordinario.

Trasbordo rifiuti a Saxa Rubra

Il parlamentino di Roma Nord si riunirà lunedì 3 giugno alle 10 per discutere del futuro dell'area dell'ex Gran Teatro: quella all'ombra della Rai, nel pieno della centralità urbana, dove entro il 30 giugno, in sostituzione di quella di Ponte Malnome, dovrebbe essere operativa la stazione per il trasbordo di 300 tonnellate di scarti provenienti dai cassonetti della Capitale.

Sui rifiuti a Saxa Rubra consiglio straordinario

In discussione una proposta di risoluzione presentata dal Pd che chiede ad Ama e Campidoglio di fare marcia indietro e di rispettare le volontà del territorio con il Consiglio del Municipio XV a prevedere li la riapertura del parcheggio, così come votato nel dicembre del 2017. La Giunta grillina punta invece a sistemare nel piazzale l'ex deposito giudiziario Farnesina.

Il Pd: "Raggi ci ripensi"

"In questi anni nessuna programmazione è stata messa in campo dal Campidoglio. Sono mesi che non c'è un assessore che si occupa di questi temi e la Sindaca pretende di voler affrontare i problemi con i video sui social che annunciano scelte improvvisate che gravano sui territori periferici. Pertanto - hanno spiegato i consiglieri Dem - nel documento esprimiamo la nostra contrarietà e chiediamo alla Sindaca Raggi di non assumere alcuna decisione senza aver prima realizzato un programma chiaro e condiviso con i Municipi sul ciclo dei rifiuti in città, il quale deve necessariamente essere contemplato nell'ambito dell'approvazione di strumenti pianificatori quali il Piano Regionale dei Rifiuti e il Piano Industriale di AMA S.p.A".

L'obiettivo è quello di arrivare ad un testo trasversalmente condiviso per mandare in Campidoglio un segnale forte: "Non è più tollerabile procedere in questo modo: senza una logica, senza una pianificazione chiara e condivisa con i territori".

Forza Italia contro trasbordo Saxa Rubra: "Scelta mortifica territorio"

"Il territorio del Municipio XV di Roma non può essere l'agnello sacrificale per far fronte al problema dei rifiuti in città" - tuona anche la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria. "Invece di far arrivare nuova spazzatura, perchè il sindaco Raggi non si adopera per far riaprire l'isola ecologia a La Storta, chiusa ormai da oltre un anno? Ancora una volta un'attività amministrativa condotta in modo dilettantistico mortifica il tessuto urbano cittadino, con gravi ripercussioni per la qualità della vita in molti quartieri".