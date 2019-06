Rifiuti a Saxa Rubra, è il giorno della passerella del centrodestra: "Niente immondizia tra scuole, case e stazioni"

Il conto alla rovescia verso la data del 30 giugno, dead line per l'attivazione dell'area di trasbordo rifiuti che Ama e Comune vogliono a Saxa Rubra, scorre veloce ed inesorabile: nonostante "l'assoluta contrarietà" ribadita dal Municipio XV nel consiglio straordinario dedicato al tema e le rimostranze dei residenti, la scelta sembra ormai definitiva.

Camion di rifiuti a Saxa Rubra

I camion della Municipalizzata trasborderanno circa 300 tonnellate al dì di scarti sotto le finestre della Rai, a pochi metri dalle stazioni Atac, Cotral e Ferrovia Roma Nord oltre che nelle vicinanze di scuole, abitazioni e reperti archeologici. Sono la necessità di chiudere il capitolo trasferenza a Ponte Malnome e dunque l'esigenza di un'area alternativa a quella che lo impongono.

Ma il territorio è in subbuglio. Mentre alla 'piana' di Castel Giubileo gli abitanti si stanno organizzando in un comitato, tra assemblee pubbliche e incontri del neo direttivo, questa mattina nel parcheggio in cui dovrebbe avvenire il trasbordo hanno manifestato tutte le forze politiche di centrodestra.

Rifiuti a Saxa Rubra: manifesta il centrodestra

"Basta rifiuti nel Municipio XV" - lo striscione di apertura. Dietro tricolore e bandiere di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Una passerella per parlamentari, eurodeputati, rappresentanti locali. I pochi residenti presenti sono rimasti ai lati, quasi spettatori.

"Questo territorio non può diventare la discarica di Roma, tanto più che l'area individuata dal Comune è altamente strategica, considerando che nel raggio di pochi metri insistono la stazione ferroviaria 'Saxa Rubra', il capolinea dei Cotral, la sede Rai, la scuola Calamandrei, asili nido e un crescente numero di residenti. Inoltre l'area di Saxa Rubra e della via Flaminia rappresenta uno snodo cruciale per la viabilità di tutto il quadrante di Roma Nord, che sarebbe ulteriormente appesantita dal via vai di camion che ogni giorno trasporterebbero circa 300 tonnellate di rifiuti. Nelle prossime settimane ci faremo promotori di un tavolo di lavoro presso il comune di Roma. È giunto il momento che il Sindaco Raggi e il Presidente Zingaretti si assumano le loro responsabilita' politiche: Roma necessita di impianti, non di siti per il trasbordo di rifiuti da trasportare fuori Regione" - hanno scritto in una nota congiunta i gruppi territoriali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

"Vogliono mettere la monnezza al posto della cultura. E' incredibile che si possa immaginare di usare per questo scopo un'area così frequentata e trafficata. Un'autentica follia: non si dica che si carica e scarica. E' l'ulteriore prova dell'irresponsabilità e dell'incoscienza di chi amministra la città" - ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, promettendo di portare la questione in parlamento.

Nel cuore del Quindicesimo, storico feudo di centrodestra, si rivede dunque tutto lo schieramento per l'occasione compatto. Intenti unitari che sono "la via per riconquistare territorio e città" - non lo nascondono i manifestanti.

Il Pd attacca: "Con simboli partito rotta unità nella responsabilità"

Un pullulare di bandiere e simboli di partito che ha destato la critica del Pd. "Nella seduta di Consiglio è stata espressa la contrarietà alla proposta della Sindaca. Sia durante quel Consiglio che durante l’assemblea, abbiamo chiesto l’unità di intenti di tutte le forze del territorio. Senza polemica né strumentalizzazioni. Questo perché il tema dei rifiuti è un tema da affrontare in maniera politica sì, ma istituzionale. E’ giusto chiedere chiarezza e rispetto all’Amministrazione comunale, come è giusto chiedere l’estensione della raccolta differenziata porta a porta per il resto del Municipio XV ed è giusto chiedere un piano complessivo senza essere contro ad ogni ipotesi a prescindere. Ma una cosa va detta: ci dispiace rilevare che oggi una parte di quelle forze politiche territoriali abbia manifestato semplicemente per il 'No' all’area, rompendo un'unità nella responsabilità. E lo ha fatto esponendo i propri simboli di partito" - ha commentato a margine il capogruppo Dem in via Flaminia, Daniele Torquati.

Il Comitato cittadini Saxa Rubra

Fuori dalle querelle politiche e intento ad argomentare la propria contrarietà il neo 'Comitato cittadini Saxa Rubra' che oggi ha partecipato alla manifestazione esprimendo la ferma e urgente volontà di bloccare l’apertura del sito voluto dal Comune.

"Pur comprendendo le esigenze cittadine di trovare un sito per tale funzione esprimiamo la nostra netta contrarietà a che si possa svolgere nel piazzale prescelto. Quello, al contrario di quanto affermato dalla Sindaca Raggi e da alcuni esponenti politici del Campidoglio, non è affatto un 'parcheggio abbandonato' ma uno snodo nevralgico per il trasporto pubblico di tutto il quadrante nord della città, comuni limitrofi compresi" - hanno detto a RomaToday i residenti sottolineando le problematiche legate a viabilità e contesto, ma anche il pregio storico, archeologico e naturalistico di una zona che vorrebbe presto veder sorgere il Parco del Tevere.

Da qui l'appello alla Sindaca e alla sua Giunta, invitati per una 'passeggiata' in quel di Saxa Rubra: "Facciamo appello al buon senso affinchè il Campidoglio annulli il progetto del trasbordo dei rifiuti sostituendolo magari con un altro che sia in grado di valorizzare il territorio sia dal punto di vista storico-culturale che ambientale".