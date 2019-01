L'accensione anticipata "va in blocco": a Roma Nord il rientro a scuola è da brividi

Rientro da brividi per gli alunni delle scuole di Roma Nord. La decisione del Municipio XV di accendere i termosifoni nei giorni precedenti il ritorno in classe non ha sortito del tutto gli effetti desiderati, complici la solita mancata manutenzione degli impianti e il mai avvenuto ammodernamento di caldaie e tubature ormai vecchie e logore. In tanti casi troppo per resistere al gelo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla Capitale.

A Roma Nord rientro a scuola "da brividi"

Così l'accensione anticipata si è rivelata un flop: da La Giustiniana a Vigna Clara, passando per Labaro, tra i banchi di scuola si battono i denti e gli annunci della Giunta grillina si rivelano un boomerang.

"Per garantire degli ambienti confortevoli con temperature adeguate agli studenti di ogni ordine e grado, nonché per i piccoli utenti degli asili nido sarà garantita l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per 4 ore giornaliere" - aveva scritto l'assessore alla Scuola del Municipio XV, Pasquale Russo.

In Municipio XV scuole al gelo dalla Cassia a Vigna Clara

Peccato però che in alcuni casi, dalla periferia al cuore del municipio, il ritorno all'attività didattica sia stato "da brividi". Al freddo le aule di via Brembio a Labaro, così come quelle di via Silla a La Giustiniana e via Zandonai a Vigna Clara. Chi ha potuto ha scelto di tenere i bambini ancora a casa, gli altri sono tornati a scuola ben coperti.

Il Pd: "Basta annunci, M5s torni a realtà"

"Si smetta di usare Facebook per fare annunci e si cominci a prendere atto della realtà fuori dai social. L'Assessore municipale competente esca dai social e verifichi gli annunci fatti lo scorso 3 gennaio: l'accensione anticipata dei riscaldamenti nelle scuole, richiesta dalle opposizioni anche in Consiglio comunale e promessa dall'Assessore capotolino ai Lavori Pubblici, non é avvenuta dappertutto e tre plessi nel nostro Municipio sono al gelo" - ha scritto in una nota Daniele Torquati, capogruppo del Pd in Municipio XV invitando la Giunta grillina di via Flaminia ad effettuare sopralluoghi e delle verifiche.

"Ci si adoperi al più presto per il ripristino della normalità e si garantisca il riscaldamento belle scuole che hanno segnalato il disagio".