Furti e sbandati, la Tiberina lancia la petizione: "Un presidio di sicurezza nei locali in disuso"

Denunce, segnalazioni e un incontro con il Prefetto: Roma Nord sul fronte sicurezza fa sul serio e lancia pure una petizione. Una raccolta firme per chiedere più attenzione per il territorio e una maggior presenza delle forze dell'ordine.

Furti e rapine: paura a Roma Nord

Già perchè da Valle Muricana alla Tiberina, passando per Prima Porta, Labaro e Saxa Rubra la scarsa scurezza non è solo una percezione: furti in appartamento, automobili scassinate e cannibbalizzate, attività commerciali rapinate e un ex campo rom in subbuglio.

A ciò si aggiungono fenomeni di degrado urbano come insediamenti abusivi e discariche a cielo aperto.

Il Comitato di via Tiberina: "Furti vera emergenza"

"I nostri quartieri sono stati progressivamente abbandonati. Viverci è sempre più difficile: le strade sono sporche e piene di buche, lungo i fossi e sotto i cavalcavia sono aumentati gli insediamenti informali, il campo rom di Via Tenuta Piccirilli è fuori controllo. I furti nelle case sono diventati una vera emergenza" - denuncia il Comitato della Tiberina, promotore della petizione.

Un presidio di sicurezza negli spazi pubblici in disuso

Le richieste avanzate a Prefetto, Regione, Sindaca e Municipio XV sono quelle di ottenere maggior attenzione e riguardo anche attraverso l’istituzione di un presidio di sicurezza da sistemare in uno dei tanti spazi pubblici in disuso.

I locali della nuova stazione di Prima Porta in piazza Saxa Rubra, la vecchia sede del poliambulatorio in via Offanengo a Galline Bianche o il centro polivalente di via Sulbiate a Valle Muricana le opzioni in quel lembo del Quindicesimo.

"Ora basta! Una firma per cambiare. Con questa petizione - scrivono i promotori - chiediamo che lo Stato torni ad essere presente".