Saxa Rubra preda degli "zozzoni": nell'eterna discarica solventi e ingombranti

Divani vecchi e logori, reti distrutte, elettrodomestici consunti e calcinacci. Nel bel mezzo di quel cumulo di rifiuti poi anche taniche e barattoli di solventi e olio.

Eterna discarica in quel di Saxa Rubra dove da tempo via Antonio Targioni Tozzetti, prolungamento di via Enzo Tortora verso via del Ponte di Castel Giubileo, è terra di scarico per zozzoni e incivili.

L'eterna discarica di Saxa Rubra

Spesso buio, isolato e poco frequentato quell'angolo di periferia è diventato degradato e indecente. A nulla sono servite nel tempo le bonifiche effettuate dal Municipio: in via Tozzetti nulla cambia con i rifiuti ad occupare ciclicamente vecchi posti auto e il panorama delle finestre di quelle poche attività commerciali che sorgono lungo la via.

Nel quartiere rovistaggio, vandalismo e abbandono

Uno scenario disastroso in un quartiere perennemente alla ricerca di decoro, ordine e servizi. Oltre la grande stazione di Saxa Rubra, gli studi Rai e qualche concessionario la zona soffre infatti di abbrutimento e abbandono: minidiscariche ovunque, anche nel sottopasso della vecchia stazione; vegetazione incolta, staccionate di recinzione divelte tra rovi ed erbacce, sporcizia, rovistaggio e vandalismo come quello che tempo fa ha costretto Share'n go a lasciare la stazione per trovare riparo all'interno della Rai.

"Qui è sempre così: ogni tanto passano a pulire ma dopo qualche giorno la situazione si presenta sempre allo stesso modo" - ci dice un anziano signore a passeggio su via Tozzetti. "Servirebbero delle telecamere, tempo fa se ne era anche parlato ma nulla si è mosso. Ormai - aggiunge - Saxa Rubra è sempre più abbandonato".