Saxa Rubra, strada chiusa per crollo alberi: la grillina "dissidente" attacca i suoi

Il forte temporale che ieri 20 agosto si è abbattuto sulla Capitale ha provocato allagamenti e disagi: alberi caduti da Montesacro e Serpentara, con un grosso fusto crollato pure nel bel mezzo di via Nomentana a pochi chilometri dallo svincolo per il Grande Raccordo Anulare.

Albero crollato a Saxa Rubra

Alberi caduti anche in zona Saxa Rubra dove un tratto di via Maurizio Barendson è stato transennato e chiuso: la strada è interdetta al traffico tra la rampa per via Carlo Emery e il civico 145 della stessa.

L'attacco della consigliera grillina

"Via Carlo Emery completamente bloccata per la caduta di alberi. Pensare che proprio io stessa avevo chiesto la pulizia e l'abbattimento delle alberature pericolose due anni fa, poi bocciata in consiglio municipale" - ha scritto in un post la consigliera grillina "dissidente", Luisa Petruzzi.

"Mi rincresce dover dire che avevo ragione. Ora bisogna liberare immediatamente la strada, visto che, trattandosi di un tratto a senso unico - fa notare - potrebbero verificarsi di incidenti, dovendo le auto tornare indietro contromano".