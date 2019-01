Caldaia "a rischio esplosione": il Municipio chiude la materna e incolpa il Comune

Termosifoni spenti, aule gelide e bambini della materna a casa: tutta colpa della caldaia, vecchia e malandata, impossibile da riparare e non sostituita. Succede alla scuola dell'infanzia La Mimosa di Prima Porta: quella che il Municipio XV ha deciso di chiudere a partire da giovedì 17 gennaio, dopo due giorni in cui nella scuola erano rimaste solo le maestre. "Tutte in una stanza, attaccate alla stufetta perchè qui si gela" - avevano denunciato proprio a RomaToday.

Il giorno seguente l'ordinanza di chiusura della struttura firmata dal presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli.

Caldaia a rischio esplosione: chiusa La Mimosa

Della nuova caldaia nella scuola di via Concesio nemmeno l'ombra, altamente sconsigliato far ripartire quella vecchia: "Un'ulteriore riparazione avrebbe messo la caldaia stessa a rischio esplosione" - si legge nel documento firmato dal minisindaco che riporta la nota del Servizio di Prevenzione e Protezione del Municipio XV.

Il Municipio XV incolpa il Comune: "Nessun intervento"

Non solo, nero su bianco, le mancanze del Dipartimento SIMU quindi del Comune. Nonostante le sollecitazioni di via Flaminia il SIMU infatti non ha provveduto "a riparare la caldaia esistente, a sostituirla con una provvisoria o nuova, a garantire - si legge nell'ordinanza - temperature adeguate all'utilizzo della scuola con altri sistemi di riscaldamento".

Da qui la scelta di chiudere La Mimosa "fino al ripristino, da parte del Dipartimento SIMU, dell'impianto termico e delle condizioni necessarie per l'utilizzo della scuola da parte dei docenti e dei piccoli utenti". Bambini che ad oggi non hanno ancora una collocazione alternativa con i disagi a ricadere tutti sulle famiglie.