Stalli nel parcheggio della RAI: così Share'ngo torna a Saxa Rubra

Share'ngo torna a Saxa Rubra. Il colosso del car sharing elettrico, che nel maggio scorso aveva abbandonato lo snodo nevralgico del trasporto pubblico a Roma Nord a causa dei troppi atti vandalici subiti, ha deciso di ripristinare il proprio servizio nell'area del Municipio XV. Dove arrivano Ferrovia Roma Nord, bus Atac e Cotral. Da luglio infatti è di nuovo possibile aprire e chiudere le corse nel comprensorio RAI di Saxa Rubra.

Share'ngo torna a Saxa Rubra

"Questo - ha spiegato l'azienda attraverso la newsletter dedicata agli iscritti - grazie all'interesse del Municipio XV e alla RAI che ha messo a disposizione 10 stalli all'interno del proprio parcheggio aziendale, accessibili a tutti i clienti Sharengo".

Dunque un lavoro in sinergia per riportare le auto elettriche in un quadrante che, tra mezzi pubblici scarsi e collegamenti a singhiozzo, trova nello sharing una valida alternativa.

Gli stalli nel parcheggio RAI

Per usufruire dei mezzi Share'ngo a Saxa Rubra basta arrivare al parcheggio dall'ingresso n°2 RAI di Via Massimo Valentini, 23. Una volta giunti alla sbarra si citofona e si chiede l'accesso come cliente Sharengo. Raggiunto il parcheggio si potrà chiudere o iniziare una corsa.