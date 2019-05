Cadono frammenti dal viadotto Giubileo del 2000: chiusa parte della stazione di Labaro

Cadono frammenti dal viadotto Giubileo del 2000. Per questo ieri sera, poco prima delle 21, i Vigili del Fuoco hanno interdetto buona parte del parcheggio di scambio della stazione di Labaro sulla Ferrovia Roma Nord.

Il piazzale per la sosta delle auto dei pendolari infatti sorge proprio tra i piloni che sorreggono la grande arteria che da Prima Porta, all'intersezione con la Tiberina, porta a via Flaminia e rampe del Grande Raccordo Anulare.

Cadono frammenti dal Viadotto Giubileo del 2000

Così per permettere una verifica su tutte le velette del Viadotto nel parcheggio di Labaro sono arrivate le transenne. Nella parte sottostante la sopraelevata interdetto anche il passaggio dei pedoni.

Chiusa parte della stazione di Labaro

"Sul posto è presente la Polizia Locale. Personalmente ho avvisato Anas che manderà un'impresa per verificare tutte le velette e valutarne le condizioni perchè ci sono stati dei piccoli distacchi di cemento. Ho già richiesto un passaggio pedonale in sicurezza per permettere il passaggio dei pendolari anche dal lato in parte chiuso della stazione di Labaro" - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli.