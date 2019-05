Trasbordo rifiuti a Saxa Rubra, il Pd tuona contro la Sindaca: "Da lei menzogne e mistificazioni"

"Le ricerche effettuate in questi mesi hanno reperito solo un grande sito, quello di un parcheggio abbandonato dietro Saxa Rubra, nel Municipio XV". Così la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, attraverso un video Facebook ha tolto ogni dubbio sulla destinazione, al momento unica, del trasbordo dei rifiuti che dopo l'incendio del TMB Salario erano stati spediti per sei mesi non prorogabili a Ponte Malnome.

Camion di rifiuti a Saxa Rubra

Trecento tonnellate al dì quelle finite nella periferia sud ovest della Capitale e che, entro il 30 giugno, i camion porteranno invece nell'area dove un tempo sorgeva il Gran Teatro.

Una scelta calata dall'alto, non condivisa con territorio e Municipio XV messo davanti al fatto compiuto. Inutili le rimostranze di va Flaminia 872 che proprio in quell'area puntava a spostare il l'ex deposito giudiziario Farnesina: la scelta dei camion dei rifiuti a Saxa Rubra sembra ormai definitiva.

Il Pd tuona contro la Sindaca: "Bugie e mistificazioni"

Critico il Pd del Quindicesimo. "Imbarazzante e condito di bugie: il video messaggio della Sindaca di Roma, postato ieri sulla sua pagina Fb per spiegare il 'trasbordo' di 700 tonnellate di rifiuti a Saxa Rubra, é un insieme di sfrontate menzogne e mistificazioni che vanno oltre il normale imbarazzo che ormai tutti viviamo ogni volta che rappresenta la città di Roma" - tuona il capogruppo dei Dem in via Flaminia, Daniele Torquati.

La Sindaca: "Trasbordo è come mettere in macchina la spesa"

"Con il solito piglio da maestrina, spiega non solo come sia facile questa operazione, 'come spostare la spesa', la si sente affermare, ma anche che il sito di Saxa Rubra sarebbe un 'grande parcheggio abbandonato' quando invece - spiega l'ex minisindaco - si tratta della futura centralità urbanistica prevista nel nostro Municipio a garanzia di servizi e di nodi di scambio che da sempre lottiamo per avere e che sembrano essere stati dimenticati dagli assessorati competenti".

Non usa giri di parole il capogruppo piddino de Quindicesimo secondo cui la narrazione di Raggi sui rifiuti a Saxa Rubra sarebbe una "mistificazione".

"In un passaggio, la Sindaca chiede addirittura ai cittadini di scegliere i siti alternativi per sopperire alla distruzione dell'impianto del Salario. Lo chiede ai cittadini dopo mesi di nulla, dopo tre Assessori all'Ambiente cambiati, dopo non aver dato ad Ama un piano industriale, dopo aver cambiato nella municipalizzata i vertici da lei nominati, dopo aver inviato le aree alla Regione Lazio a tre anni dalla sia elezione, dopo che la città é ormai fuori controllo con spazzatura non ritirata e topi che invadono il centro come la periferia".

Rifiuti a Saxa Rubra: in Municipio XV sarà consiglio straordinario

Intanto, mentre i residenti di Saxa Rubra organizzano un'assemblea informativa e di protesta contro la stazione di trasbordo all'ombra della Rai, il parlamentino di via Flaminia scalda i motori per il consiglio straordinario sul tema (lunedì 3 giugno alle ore 10).

"Attendiamo la Sindaca in via Flaminia, così decidiamo insieme il destino di Saxa Rubra e anche il suo, ormai - conclude Torquati - avviato ad un evidente declino".