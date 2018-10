Troppe infiltrazioni in aula: i bambini della materna finiscono in corridoio

Aula chiusa a causa delle insistenti infiltrazioni e bambini della scuola dell'infanzia spostati in corridoio. Succede al Giardino di Yari, la materna di Prima Porta, dove, già dall'anno scorso, i genitori avevano denunciato il pessimo stato di quella parte della struttura scolastica.

Troppe infiltrazioni in aula: bambini in corridoio

Degli interventi necessari però nemmeno l'ombra così, dopo la prima pioggia autunnale, la scuola è stata costretta a trasferire temporaneamente i piccoli alunni nel corridoio, fuori dalla classe: in uno spazio limitato e non attrezzato.

Non il primo disagio per i bambini delle scuole del Municipio XV tra giardini ancora chiusi per neve e nidi inagibili dopo infiltrazioni e cortocircuiti con i piccoli spostati in altre strutture.

Giardini ancora chiusi dalla nevicata di febbraio

"L’amministrazione del Municipio Roma XV intervenga immediatamente per effettuare i lavori necessari e rendere nuovamente agibile l’aula" - l'appello di Marcello Ribera, consigliere del Pd in via Flaminia.

"Purtroppo, oltre alla chiusura dei giardini del nido Trilly e della scuola materna Aquilone di via Baccano, oggi, altri bambini pagano i ritardi dell’amministrazione che non riesce ad intervenire con puntualità ed efficienza. Questi problemi - incalza il Dem - devono essere affrontati con urgente priorità, non è possibile attendere oltre sette mesi, come nel caso del giardino del nido Trilly, per intervenire e risolvere un problema".