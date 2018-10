Valle Muricana, 35 metri di antenna tra tetti e tralicci: "Valutiamo nuova collocazione"

Tre lunghissimi anni: tanto è durata la battaglia di Valle Muricana, periferia del Municipio XV, contro l'arrivo di un'antenna nel cuore del quartiere. Un ripetitore alto 35 metri che dal 2 ottobre scorso svetta tra tetti e tralicci dell'alta tensione.

A Valle Muricana antenna tra tetti e tralicci

Se il primo tentativo di installazione da parte dei tecnici e degli addetti della compagnia di telefonia mobile era stato respinto dai residenti e dal Municipio XV che aveva chiesto di fornire ulteriore documentazione, la scorsa settimana l'operazione è andata in porto. Così in via Viadanica, su lotto privato, è arrivata l'antenna che Valle Muricana ha tentato di allontanare sin dal 2015.

Il tentativo di dialogo del Municipio XV

Una battaglia che però il Municipio XV non dà per persa. Senza presupposti validi per bloccare l'installazione dell'antenna, via Flaminia 872, con il supporto dell’Assessore all'Urbanistica Capitolino Luca Montuori, ha richiesto un incontro con il gestore di telefonia mobile "finalizzato a valutare la dislocazione della stazione radio base".

L'obiettivo è quello di trovare un sito alternativo alla SRB allontanandola da via Viadanica dove il Consiglio Municipale ha votato in favore della realizzazione di un asilo nido e di una scuola materna, con annesso parcheggio. Servizi fondamentali e che, in un quartiere così vasto e popoloso, mancano da sempre.

La consigliera grillina: "Si trovi altro sito"

"In questi giorni, mentre l'antenna con i suoi circa 35 metri svetta tra i tetti delle case, l'Assessorato all'Urbanistica Capitolino ed il Municipio hanno lavorato all'organizzazione del tavolo per la valutazione di una nuova dislocazione della stazione radio base di via Viadanica. Un confronto - ha fatto sapere Cristina Cruciani, presidente del Consiglio del Municipio XV - mirato all’individuazione di un altro sito che non vada ad incidere sulla salute e sulla serenità degli abitanti di Valle Muricana".

L'incontro è stato fissato per mercoledì 10 ottobre. "La speranza - ha aggiunto la consigliera grillina - è che si riesca a trovare un accordo tra i diversi interlocutori e che vinca la volontà dei cittadini di Valle Muricana. No Antenna".