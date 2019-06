Marciapiedi e asfalto: via di Valle Muricana si fa nuova

Lavori in corso tra Prima Porta e Valle Muricana. Si è conclusa la prima fase del rifacimento stradale di via Concesio, nel tratto che va da via di Valle Muricana verso via della Giustiniana: quello che serve scuola, centro sportivo e condomini per anni rimasto vessato da buche, avvallamenti e buio.

Via di Valle Muricana si fa nuova

Si lavora poi anche a monte. "Iniziati con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto previsto (1 luglio), i lavori per la realizzazione di un marciapiede all'altezza di via Saronno e di due attraversamenti pedonali oltre allo spostamento della fermata dell'autobus attualmente posizionata in curva" - ha fatto sapere la presidente del Consiglio del Municipio XV, Cristina Cruciani (M5s).

Via Concesio rifatta "entro l'inizio della scuola"

La seconda fase dei lavori di rifacimento del tratto stradale mancante, fino all'intersezione con via della Giustiniana, è prevista a fine agosto/inizio settembre "e - promettono da via Flaminia - sarà ultimata prima dell'inizio della scuola".

Una buona notizia per la periferia estrema del Quindicesimo: oltre 11 mila abitanti, in aumento costante viste le nuove costruzioni, condannati ad una sola via d'uscita dal quartiere verso centro e servizi.