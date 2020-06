Valle Muricana, la periferia dove anche il marciapiede è una conquista

Sono serviti anni di segnalazioni, proteste e solleciti ma alla fine a Valle Muricana è arrivato il marciapiede tanto atteso. Il tratto interessato dal percorso dedicato ai pedoni è quello tra via Verdello e via Livigno: il chilometro che manca per collegare i due monconi già esistenti.

Un marciapiede per Valle Muricana

"Lunedì 8 giugno sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione di un percorso in calcestruzzo drenante, a filo con la quota stradale, protetto da un guard-rail in legno e acciaio montato su un cordolo in cemento armato, anch'esso a filo con la quota stradale" - a darne notizia la consigliera del M5s, Cristina Cruciani.

Valle Muricana, la periferia dove il marciapiede è una conquista

Una novità salutata con entusiasmo dal quartiere. Il marciapiede in questione per Valle Muricana, periferia all'estremo del Municipio XV, non rappresenta una conquista banale: per anni l'assenza di un percorso dedicato ha costretto pedoni e utenti del bus, lo 035 unico mezzo a disposizione della zona, a vere e proprie odissee sul ciglio della strada principale.

Attualmente l'impresa sta realizzando gli scavi per la realizzazione del cordolo e del percorso con le lavorazioni che dovrebbero concludersi nell'arco di 20 giorni lavorativi.