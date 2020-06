Su Valle Muricana lo spettro di un'altra antenna, il Municipio XV dice no: "Ora intervenga Raggi"

Dopo La Storta, Cassia e Saxa Rubra Iliad punta ancora verso nord e chiede l'installazione di un'altra antenna a Valle Muricana.

Una nuova antenna a Valle Muricana

La richiesta per l'approdo della stazione radio base al civico 586 di via di Valle Muricana, appena tre chilometri da via Viadanica dove il quartiere per anni, tra presidi fissi e proteste, si è battuto contro l'arrivo del ripetitore. Un pennone da 35 metri che, nonostante pure il blocco dei tir da parte dei residenti, non è stato scongiurato. Oggi svetta tra i tetti della periferia già attanagliata dai tralicci dell'elettrodotto.

Valle Muricana, il quartiere dice 'no' all'antenna di Iliad

Così adesso Valle Muricana, lembo estremo del Municipio XV, teme di dover ingaggiare una nuova battaglia. I residenti hanno organizzato una raccolta firme per dire 'no' all'antenna di via di Valle Muricana 586, il parlamentino di Roma nord si è espresso in modo contrario all'installazione. Il voto è stato unanime.

Municipio XV, il M5s: "No antenna a Valle Muricana"

"Consci che impedire l'installazione della nuova antenna sia estremamente difficile, in virtù della Legge Gasparri, speriamo di aver fatto del nostro meglio per rappresentare il sentimento del territorio" - ha commentato a margine della seduta il M5s del Municipio XV.

Antenna a Valle Muricana: "Intervenga la sindaca Raggi"

"È assurdo insistere su terreni situati in aree fortemente antropizzate e inserite peraltro, come nel caso specifico, all’interno del perimetro di zona 'O - Sacrofanese Km 5' dove è prevista la conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale. Se proprio si deve installare una nuova antenna - ha detto Giuseppe Mocci, consigliere di Forza Italia in Municipio XV - si scelgano zone non antropizzate come, ad esempio, quelle all’interno del Parco di Veio, contemperando la necessaria tutela dell’ambiente con quella prioritaria del diritto alla salute".

Poi l'appello alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Il Municipio ha fatto il suo dovere con il voto di oggi, ora intervenga il sindaco Raggi: dica no all’antenna a Valle Muricana e si attivi per aprire un tavolo con Regione Lazio, Enti Parco e privati per individuare aree alternative che non siano inserite in un contesto fortemente antropizzato”.