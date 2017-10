Si avvera il sogno di Valle Muricana: un parco pubblico per il quartiere

Valle Muricana avrà il suo parco pubblico: quello che da sempre manca e che da anni tutto il quartiere, all'estrema periferia del Municipio XV, sognava.

E' stato infatti approvato il cambio di destinazione d'uso per il comparto C6: l'area, che originariamente avrebbe dovuto ospitare Servizi Socio Sanitari ed Assistenziali, è stata formalmente destinata a Verde Pubblico.

Valle Muricana: la periferia senza parchi pubblici

Una destinazione fortemente voluta dal quartiere. Proprio nel comparto C6 infatti i residenti di Valle Muricana, da qualche anno, hanno creato un "parco fai da te": un giardino pubblico, altrimenti inesistente per gli oltre 10mila abitanti, interamente curato e allestito dai volontari e dal Comitato di Quartiere Karol Wojtyla.

Il "parco fai da te" di Valle Muricana

Arredi donati o recuperati restaurando quelli privati in disuso, installazioni ludiche provenienti dalla generosità di alcuni o dall'autotassazione di altri. Una manutenzione tutta sulle spalle delle famiglie di Valle Muricana che, per anni, non hanno rinunciato ad un parco per i propri figli: ad uno spazio di socializzazione e aggregazione per un quartiere che, a parte la chiesa e il centro anziani, non offre molto di più.

Valle Muricana: il comparto C6 destinato a Verde Pubblico

Di recente la buona notizia con il comparto C6 formalmente destinato a Verde Pubblico. "Valle Muricana, territorio che a breve otterrà il riconoscimento giuridico, acquisisce in questo modo una arma in più per valorizzare un quartiere periferico e spesso penalizzato. E' infatti da tempo che i cittadini reclamano l'istituzione di aree verdi con annessi servizi che possano essere liberamente utilizzati come spazi ricreativi all'aperto" - il commento del M5s del Municipio XV.

Il sogno del Comitato di Quartiere Karol Wojtyla

Soddisfatto il Comitato di Quartiere che per anni si è battuto per raggiungere l'obiettivo: "Questo è il risultato dell'impegno di anni dei cittadini del quartiere che hanno fortissimamente scelto di aver diritto ad un parco pubblico".

Un primo passo di un'intera trasformazione: su quel terreno il parco sognato dovrà essere completo e attrezzato. Ricordano già battaglieri da Valle Muricana.

A Valle Muricana due parchi pubblici

Un quartiere che da nessun parco potrebbe passare a due. Servirò però del tempo: "L'operazione del comparto C6, in sintonia con quanto si sta portando avanti per Via Lomazzo, assicurerà nel prossimo periodo, la possibilità di dotare un quartiere di undicimila abitanti di due parchi pubblici" - hanno annunciato dal Municipio XV sottolineando come uno di questi sarà destinato in particolare alle persone diversamente abili.