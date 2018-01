Verde sfalciato e nuovo ponticello: rinasce la ciclabile di Roma Nord

Da Castel Giubileo a Ponte Milvio, proseguono i lavori sulla pista ciclabile di Roma Nord: in quel nel tratto chiuso, a causa del forte ammaloramento, quasi tre mesi fa.

Chiusa la pista ciclabile di Roma Nord

Era infatti l'inizio del novembre scorso quando il percorso dedicato alle due ruote venne interdetto a pedoni e ciclisti: a stabilirlo, nelle more degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, il Dipartimento SIMU. Un modo per garantire quell'incolumità pubblica ormai minata da crepe, avvallamenti e buche disseminate sul manto stradale.

Da li l'inizio delle operazioni per ristabilire sicurezza e piena percorribilità. Nei giorni scorsi, con assi nuove e stabili, è stato ultimato il ponticello con il percorso integrato da cartelli stradali nuovi e finalmente visibili.

Sfalcio del verde e rimozione staccionate divelte

Intorno proseguono invece le operazioni su verde e staccionate: "I lavori si sono protratti qualche giorno in più perchè vogliamo che vengano fatti il meglio possibile: due passate con il tagliaripe invece che una, il taglio del canneto fino a 2 metri invece che a 1,20, potatura rami sporgenti, eliminate le staccionate rotte, inutili e pericolose con chiodi arrugginiti che spuntavano fuori" - ha fatto sapere l'assessore al Verde del Municipio XV, Pasquale Annunziata.

Nei prossimi giorni, dopo un'ultima pulizia, previste tinteggiatura e riparazione della segnaletica restante con i cartelli più ammalorati che verranno del tutto sostituiti.

La pista ciclabile di Roma Nord è dunque quasi pronta a tornare pienamente percorribile: con pavimentazione liscia, senza assi rotte e pericolose in un contesto di decoro e sicurezza. Saranno solo cura e manutenzione costante, quelle sin oggi mancate, a poter preservare le ristabilite condizioni di decenza.