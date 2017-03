"Stop a ingorghi e pericoli": a via Concesio arriva l'area sosta per scuolabus

Evitare gli ingorghi che nelle ore di entrata e uscita degli alunni della scuola “Karol Wojtyla” paralizzano Prima Porta da via Concesio e per buona parte di via della Giustiniana con le auto in coda e alle prese con sorpassi e manovre azzardate a rappresentare anche un pericolo per gli scolari.

Questi gli obiettivi che hanno indotto il Municipio XV e l'assessore alle Politiche Scolastiche, Pasquale Russo, a chiedere ai Vigili di prevedere la possibilità di realizzare un’area riservata alla sosta dei pulmini del trasporto scolastico adiacente alla scuola.

Da li il sopralluogo della Polizia Locale dal quale è emersa la possibilità di realizzare l'area richiesta. 16 metri dopo il civico 2 di via Concesio, per 35 metri lineari sul lato destro in direzione via di Valle Muricana: la superficie che sarà riservata agli scuolabus. Uno spazio che verrà pure integrato da pannelli indicanti "Bus scolastici" con la sosta degli stessi prevista nelle fasce orarie 07,30/08,30 - 12,45/13,45 - 15,45/16,45. Stabilita la rimozione per i trasgressori.

"Nei prossimi giorni la Direzione tecnica del Municipio XV avvierà tutte le azioni necessarie all’apposizione della relativa segnaletica stradale. Con questo provvedimento siamo certi sarà migliorata la viabilità locale negli orari di punta e garantita maggiore sicurezza agli studenti che usufruiscono del servizio di trasposto scolastico" - hanno fatto sapere i Cinque Stelle del Municipio XV.