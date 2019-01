Via Flaminia riapre a metà: venerdì "nero" per il traffico di Roma Nord

Traffico in tilt a Roma Nord dove su via Flaminia, in direzione centro, si transita su una sola corsia. Il restringimento di carreggiata si è reso necessario dopo che ieri mattina intorno alle 7:40, all'altezza di Saxa Rubra, un masso si è staccato dal costone laterale colpendo un'auto. Conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Traffico in tilt su via Flaminia

Per metà mattina traffico deviato su una sola corsia, poi lo stop totale al transito: rampe del GRA verso la Flaminia chiuse, traffico del Viadotto Giubileo del 2000 diretto sulla consolare deviato sul Grande Raccordo Anulare, vetture provenienti dal Gra incanalate verso Labaro. A dare una mano alla viabilità del quadrante la direzione dell’Ospedale Sant’Andrea che ha permesso agli automobilisti di utilizzare la stradina privata interna che consente di arrivare su via di Grottarossa e dal li verso la Flaminia in direzione centro.

Traffico, venerdì "nero" per Roma Nord

Da ieri sera intorno alle 19:30, dopo gli accertamenti sul costone e il taglio di alcune alberature pericolanti, via Flaminia è stata in parte riaperta: a disposizione degli automobilisti diretti verso il centro una sola corsia.

Un imbuto per tutto il quadrante nord della città alle prese con un vero e proprio venerdì "nero". Traffico intenso e bloccato nei pressi dello svincolo Flaminia in entrambe le direzioni del Grande Raccordo Anulare; lunghe file anche tra Prima Porta e Saxa Rubra.