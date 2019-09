La perdita d’acqua fa paura: rischia di sprofondare la strada di Prima Porta

Una grossa buca dalla quale da due giorni sgorga un vero e proprio fiume d’acqua che ha già invaso parte della strada: preoccupa i residenti la perdita di via Inverigo a Prima Porta.

Voragine in via Inverigo

Si perché quella falla nel manto stradale, oltre allo spreco, non lascia presagire nulla di buono: l’asfalto ad ogni sollecitazione, ossia quando passano automobili o peggio mezzi più pesanti, va giù dando segni di evidente cedimento.

“E’ così da ieri” – raccontano i passanti. Qualcuno si sofferma a vedere le condizioni del buco che si trova nel bel mezzo della corsia che dal cuore di Prima Porta va verso Labaro, altri tentano l’ennesima chiamata ad Acea. “Questa buca è pericolosa, sotto c’è la conduttura ed è evidente che la strada sta per cedere. Per questo già da ieri (giovedì 5 settembre ndr.) abbiamo chiamato Acea, ma qui non si è visto nessuno a riparare il danno”.

Perdita d’acqua nel cuore di Prima Porta: sprofonda via Inverigo

Una segnalazione inoltrata anche dalla consigliera del Pd in Municipio XV, Gina Chirizzi, in sopralluogo in via Inverigo, proprio di fronte a dove sorge la sezione Dem di Labaro e Prima Porta.

L’acqua che sgorga dall’asfalto ha bagnato parte della strada e continua a scorrere verso il cancello del civico 28, dove i prefabbricati ospitano numerose attività socio culturali del quartiere.

Il Municipio XV: “Serve intervento urgente”

“Nonostante la segnalazione l’intervento ancora non è stato effettuato, non resta che chiamare i vigili affinchè transennino il tratto per salvaguardare l’incolumità dei conducenti e le condizioni della strada” – dice Chirizzi.

Anche il Municipio XV si è mosso. “Ho avvisato il nostro ufficio strade che ora manderà l’impresa. Acea ha la segnalazione da ieri, ha già fatto un sopralluogo e sta predisponendo l’intervento. Viste le condizioni – ha detto il minisindaco del Roma Nord, Stefano Simonelli - abbiamo chiesto di provvedere con urgenza”.

E nel tardo pomeriggio in via Inverigo sono arrivate le squadre di Acea che hanno iniziato i lavori propedeutici alla riparazione del guasto.

