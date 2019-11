Lavori urgenti sulla rete elettrica, chiusa strada a Labaro: come cambia la viabilità

Chiusa via Veientana Vetere a Labaro. A causa di urgenti lavori di Areti un tratto della strada che attraversa la parte bassa della borgata del Municipio XV sarà chiuso al transito dei mezzi privati e pubblici.

Lavori a Labaro: chiusa via Veientana Vetere

La Polizia Locale di Roma Capitale ha così emesso una disciplina di traffico provvisoria che prevede in via Veientana Vetere: il divieto di sosta, dalle 10 alle 16, su ambo i lati della carreggiata da via Mastro Gabriello a via del Labaro. Divieto di transito tra via Cerveno e Via Aurelio Vittore; doppio senso di marcia nei tratti tra via Mastro Gabriello e via Cerveno e tra via Aurelio Vittore e via del Labaro.

“Il doppio senso di marcia sarà attuato nella fascia oraria 10-16, contemporaneamente alla chiusura del tratto di via Veientana Venere sopra indicato” – ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli. “Al momento non abbiamo avuto indicazioni sulla durata dei lavori ma sarà nostra cura darne informativa appena possibile”.

Lavori Veientana Vetere: devia la linea 039

Lavori invece stabiliti almeno fino all’8 dicembre per il cantiere di via Veientana Vetere tra i civici 53 e 73. Fino a quella data, così informa Muoversi a Roma, deviati i bus della linea 039 diretti a Salaria/Piombino, quindi Settebagni.