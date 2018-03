VIDEO | Un giardino d'Olanda a Roma: apre Tulipark dove si possono cogliere i tulipani

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Oltre 300 mila tulipani piantati per 15 mila metri quadri di puro colore

Cancelli aperti a Tulipark, un bellissimo parco floreale dove i protagonisti sono i tulipani: oltre 300 mila quelli piantati per 15 mila metri quadri di puro colore. Nella mattinata di oggi, venerdì 30 marzo, l’inaugurazione del parco in via Giustiniana, a Prima Porta.

Ad avere l’idea una famiglia siciliana di fiorai da due generazioni che, vista la passione per i tulipani e per la città di Roma, ha pensato alla creazione del Tulipark: “Ci sono 75 varianti di tulipano piantati in questo parco - spiega Davide Votadoro, uno dei tre fratelli organizzatori - il primo giardino fiorito ‘u-pick’ dove le persone con il biglietto di ingresso possono cogliere direttamente i fiori che preferisco e portarli a casa. Ma non solo, c’è un percorso di 4 chilometri e una zona relax per le famiglie che decidano di passare qui una giornata con noi”.

A tagliare il nastro stamattina, la madrina dell’evento, Valentina Correani, attrice e presentatrice tv con una grande passione per i fiori e i tulipani, l’ambasciatore olandese Joep Wijnands e tanti abitanti della zona che non hanno perso l’occasione di vedere, a Prima Porta, un pezzo d’Olanda. Con tanto di mulino.