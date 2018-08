I rom del River occupano l'Hotel Point: per mamme e bambini notte nell'ex centro di accoglienza

Dall'accampamento a cielo aperto nel cuore di Prima Porta alle stanze abbandonate dell'Hotel Point in via Flaminia 988: una cinquantina di rom del campo River, sgomberato il 26 luglio scorso, hanno occupato l'albergo in zona Grottarossa Industriale.

I rom del River occupano l'Hotel Point

Una piccola struttura ricettiva lungo la consolare romana nei tre anni scorsi, e fino a qualche giorno fa, utilizzata prima come hub temporaneo e poi come centro d'accoglienza per richiedenti asilo gestito dalla Croce Rossa.

Il blitz dei rom del River, tutte mamme con al seguito i propri figli, in tarda serata. Un'occupazione della disperazione dopo quasi una settimana passata all'addiaccio, in giacigli di fortuna all'ombra della nuova stazione di Prima Porta.

Mamme e bambini nell'hotel ex centro di accoglienza

Al Point poca voglia di parlare. Nessuno fuori, tutti dentro asserragliati in quei locali devastati e sporchi.

"Abbiamo deciso di occupare questo albergo vuoto per dare almeno un tetto ai nostri figli. Dopo sei giorni che dormiamo in strada, senza nessuna alternativa, ci è sembrata l'unica soluzione possibile" - racconta laconica a RomaToday una delle donne del River.

Dentro acqua scarsa e niente cibo. Nessun tipo di assistenza. Per le donne e i bambini del River, rimasti fuori dalle offerte assistenziali del Comune, la notte è trascorsa così: tra materassi abbandonati, bagni indecenti e la paura di un ennesimo sgombero.