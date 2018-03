Roma Nord scopre la Lega, FdI triplica: così il centrodestra riconquista il suo feudo

Nel 2013 la frenata che al centrodestra costò il governo del suo storico feudo, complice più che il buon risultato del Pd l'emergere del M5s: cinque anni più tardi la coalizione Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega riconquista la sua roccaforte.

Nel collegio uninominale Lazio 1 – 03 Zona Castel Giubileo che comprende, oltre alla periferia del Municipio III e parte di quella del XIV, soprattutto i territori del Municipio XV come Tor di Quinto, La Storta, Cesano, Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grottarossa, Labaro, e Prima Porta ad ottenere il risultato migliore è stata Annagrazia Calabria. (TUTTO SULLA SFIDA)

Il centrodestra conquista Roma Nord

La parlamentare, già leader dei giovani di Forza Italia, ha portato a casa il 33,54% delle preferenze. A trainarla i voti di Fratelli d'Italia che in cinque anni ha triplicato i propri consensi: dal 3,51% del 2013 a oltre il 10.

Boom Lega: dallo 0,16 ad oltre l'11%

Balzo in avanti a discapito di FI per la Lega che a Roma Nord fa registrare un 11,43% storico: l'allora Lega Nord alle politiche del 2013 si fermò infatti allo 0,16%, alle amministrative del 2016 non sforò nemmeno il 3%.

Dai partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini dunque il grande impulso verso la conquista del collegio. 12,12 la percentuale di Forza Italia, male rispetto al PdL del 2013 che ottenne il 25,52%, ma sicuramente meglio del 5,23% ottenuto nelle ultime amministrative.

M5s in crescita, Pd in calo: otto punti dietro i "grillini"

In crescita il M5s: il candidato Riccardo De Angelis, secondo nel collegio uninominale, ottiene il 31,10% ben cinque punti in più rispetto a Lorenza Bonaccorsi, candidata del Pd. Il Partito Democratico si ferma al 21,54%, oltre otto punti sotto i "grillini". I Dem, in cinque anni, perdono tre punti.

Al Municipio XV maglia nera per affluenza alle Regionali

In calo, rispetto alle politiche del 2013, il dato dell'affluenza: a recarsi alle urne per votare Camera e Senato 77mila 378 elettori, solo il 71,87% degli aventi diritto in Municipio XV con il Roma Nord a conquistare la maglia nera dell'affluenza alle Regionali. Solo sei su dieci coloro che hanno scelto di votare per il Presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio Regionale.