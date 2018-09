Asfalto saltato e strade chiuse da Ponte Milvio a Due Ponti: Roma Nord cantiere aperto

Alberi pericolanti mai messi in sicurezza, voragini e asfalto saltato in seguito a pioggia battente o tubature scoppiate: così il Municipio XV, dopo un'estate tra danni e disagi, si ritrova stretto tra transenne e cantieri morti.

Chiusa via Colli della Farnesina

Sono passati più di due mesi dalla chiusura di via Colli della Farnesina: era infatti il 30 giugno scorso quando, a causa di alcune alberature pericolanti, l'arteria che collega la zona di Camilluccia-Trionfale con Lungotevere, tangenziale e Prati è stata interdetta al traffico nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaccari e via del Foro Italico.

Una vera e propria tegola per la mobilità di Roma Nord, soprattutto in vista della riapertura delle scuole e della piena ripresa per tutti dell'attività lavorativa.

Una buca al centro di Ponte Milvio

A risentirne in termini di traffico il primo tratto della Cassia e Ponte Milvio che però non se la passa meglio. Dopo il nubifragio che ha colpito la Capitale appena dopo Ferragosto quell'enorme buca al centro del piazzale è ancora li, transennata all'ombra della Torretta Valadier.

Dei tempi di ripristino della regolare viabilità di Colli della Farnesina e Ponte Milvio non v'è notizia.

Roma Nord ostaggio di transenne e competenze

"Abbiamo più volte sollecitato il Dipartimento Ambiente a concludere un intervento iniziato ma mai ultimato, mentre per quanto riguarda Ponte Milvio - ha detto il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli, a RomaToday - è il SIMU a dover intervenire. In merito non abbiamo però notizie".

Tubature esplose a Due Ponti

Tempi incerti anche per la riparazione di via dei Due Ponti dove domenica scorsa la rottura in più punti delle tubature ha fatto "esplodere" l'asfalto: strada chiusa tra via Vito Sinisi e via Oriolo Romano, chiusa anche via Signa dove si sono registrati i medesimi danni. Così, poste le transenne, via Cassia e via San Godenzo sono già nel caos più totale.

Linee bus deviate

Un calvario per automobilisti e utenti dei mezzi pubblici. Tante le linee Atac di Roma Nord deviate da settimane.

La linea bus 188, dal 30 giugno, resta deviata per la chiusura di via dei Colli della Farnesina, fra via Giuseppe Vaccari e via del Foro Italico. Proveniente dal capolinea di largo Maresciallo Diaz, da piazzale di Ponte Milvio devia su via Cassia, piazza dei Giuochi Delfici e via Nemea.

A causa del dissesto del manto stradale sul piazzale di Ponte Milvio, all'altezza di viale Tor di Quinto, le linee 301, 446 e 911 sono deviate: percorrono viale Tor di Quinto, corso Francia, Ponte Flaminio e lungotevere dell'Acqua Acetosa, via Uruguay, di nuovo il lungotevere, viale Tor di Quinto e piazzale di Ponte Milvio.

Poco meglio sull'asse Flaminia dove in pochi giorni si sono risolti i restringimenti di carreggiata dovuti alla caduta di calcinacci dal ponte di Grottarossa e la chiusura di via Emery per alberi pericolanti.

A Prima Porta, per dissesto del manto stradale in via della Riserva di Livia, altezza civico 149, la linea di bus 303 - informa Muoversi a Roma - resta deviata in entrambe le direzioni: da via della Giustiniana altezza via della Riserva di Livia, prosegue su via della Giustiniana.