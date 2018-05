La pioggia affonda le strade di Roma Nord: tra Flaminia e Raccordo a passo d'uomo

Il temporale che in queste ore si sta abbattendo sulla Capitale ha affondato le strade di Roma Nord. A soffrire in particolare l'asse Flaminia con la consolare, in direzione Grande Raccordo Anulare, in parte allagata.

Via Flaminia allagata verso il Raccordo

Impraticabili alcune decine di metri sulla corsia esterna poco dopo Due Ponti, all'altezza di Grottarossa Industriale. Un restringimento che sta generando lunghe code: l'imbuto causa lago costringe infatti le auto a confluire tutte sulla corsia di sorpasso e viaggiare a passo d'uomo.

Il sottovia del GRA impraticabile

Non va meglio qualche chilometro più avanti. Causa pioggia, come spesso accade da qualche tempo a questa parte, via Valchetta Cartoni è sommersa: all'altezza del sottovia del Grande Raccordo Anulare - fa sapere Roma Luceverde - possibili difficoltà di circolazione causa allagamento.

A Quarto Peperino non si passa: strada allagata

Viabilità in tilt, con le due ruote costrette a passare sui marciapiedi e le auto a scegliere in buona parte di tornare indietro e transitare altrove, anche nel pieno di Quarto Peperino. In via Carlo Angela, strada consortile alternativa per chi da Grottarossa, Ospedale Sant'Andrea, Labaro e Prima Porta, va o viene dalla Flaminia il lago che si è creato rende il transito impossibile.

Acqua talmente alta che sfiora la soglia del marciapiede, auto che passano a senso unico alternato per non affondare: dallo svincolo della Flaminia a via Salk, così come da Quarto Peperino alla consolare, è tutto un tappeto di vetture tra inversioni a 'U', passo d'uomo e lunghe attese. L'ennesima pioggia a mettere in ginocchio le strade di Roma.