Via Flaminia torna alla normalità: la consolare “paralizzata” dallo scoppio di una tubatura

Traffico intenso da Prima Porta in direzione centro, totalmente bloccato il Viadotto Giubileo del 2000 così come la via Flaminia all’altezza di Labaro, nei pressi degli svincoli del Grande Raccordo Anulare.

Flusso congestionato per l’alto numero di auto in circolazione e forse per la pioggia intensa che ha sorpreso la città costringendo tutti a una guida più lenta e prudente.

Via Flaminia riaperta: lavori finiti

Conclusi invece i lavori su via Flaminia Nuova, quelli al km 9.300, corrispondente allo svincolo di ‘Grottarossa zona industriale’/'Flaminia zona residenziale' in direzione centro. In seguito allo scoppio di una tubatura avvenuto nella serata di mercoledì 7 novembre la consolare era stata sottoposta ad un restringimento di carreggiata che per oltre ventiquattro ore aveva condannato Roma Nord alla paralisi.

Lavori su via Flaminia: Roma nord paralizzata

Tutti in coda e non solo nelle ore di punta. Auto incolonnate da Prima Porta a Grottarossa per ore, automobilisti alla ricerca di percorsi alternativi con il flusso di vetture a riversarsi sulle stradine interne e addirittura sul versante Cassia per eludere quel “tappo” al regolare flusso.

Flaminia lavori conclusi: ripristinate linee 32 e 200

Questa mattina, venerdì 8 novembre, via Flaminia è stata riaperta. Ripristinata la regolare viabilità e con essa anche i percorsi delle linee deviate. Riprendono il normale tracciato il 32 e il 200. Ripristinata anche la fermata a trespolo sita in via Flaminia altezza civico 1057.