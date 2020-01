Vigna Clara, si salvano i sessanta lavoratori del Simply: il supermercato diventa Conad

Dopo la maxi operazione che ha portato Conad ad acquisire le attività di Auchan Retail Italia, a Roma prosegue la transizione dei supermercati ex Auchan sotto l’insegna della margherita.

La settimana scorsa è toccato al vecchio MyAuchan dei Parioli, nei prossimi giorni a subire la trasformazione e completare una “rivoluzione” che per molti punti vendita è invece più complessa sarà l’ex Simply di Vigna Clara.

Vigna Clara saluta il Simply: arriva Conad

Il supermercato di via Cesare Ferrero di Cambiano diventerà Conad. L’apertura fissata per giovedì 16 gennaio alle ore 9. “Le riaperture stanno andando avanti e questa di è già la seconda dell’anno appena iniziato” – ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest, Ugo Baldi.

“Vogliamo rafforzare la leadership in quest’area, essere punto di riferimento per i cittadini su convenienza, qualità e servizi. Facendo la spesa, i clienti troveranno risposte alle loro necessità e scopriranno l’attenzione per la qualità dell’offerta. Un doveroso ringraziamento va ancora a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e collaborazione per permettere la riapertura in tempi così brevi e con obiettivi così sfidanti”.

Passaggio Auchan Conad: a Vigna Clara tenuti 60 lavoratori

Nel punto vendita di Vigna Clara mantenuti gli impegni occupazionali nella nuova gestione con 60 addetti complessivi.

I 1.500 mq del supermercato diventeranno un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere: pochi giorni di chiusura, al fine di ridurre al minimo il disagio per i clienti, sono stati sufficienti per sistemarlo in base al modello di supermercato tipico di Conad.

Presenti tutti i reparti, per una spesa completa e di qualità in grado di rispondere ad ogni esigenza di consumo: dall’ortofrutta a libero servizio, con IV gamma e biologico confezionato, ai banchi assistiti del pane, della carne e del pesce, dei salumi e formaggi fino a quello della gastronomia con ampi assortimenti.

Conad via Ferrero da Cambiano: sushi e take away

Un’offerta moderna di servizi in grado di soddisfare le esigenze dei clienti come il corner del sushi e il take away per l’acquisto di carne e pesce. E ancora, un’ampia cantina di vini con la presenza di un sommelier per le degustazioni e prodotti biologici, senza glutine, per celiaci e ad alta digeribilità.

Prevista un’ampia gamma dei prodotti regionali italiani a marchio Sapori&Dintorni oltre a quelli Conad e Conad Percorso Qualità, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi.

Nuovo Conad Vigna Clara: orari di apertura

Il supermercato dispone di 10 casse e di un comodo parcheggio privato collegato tramite ascensore. Vengono accettati i buoni pasto cartacei e digitali ed è previsto il servizio di consegna della spesa a domicilio. Il nuovo Conad di Vigna Clara sarà aperto con orario continuato da lunedì a sabato, dalle ore 7.30 alle 21; la domenica dalle ore 8.30 alle 20.30.

Conad-Auchan: licenziamento collettivo a Fiumicino

Ma se a Vigna Clara il supermercato ex Simply è pronto a lanciarsi nella sua nuova veste, sempre nell’orbita Conad soffre l’Auchan di Fiumicino: il 31 dicembre scorso le dipendenti e i dipendenti del gruppo Ceva, che è il gruppo logistico Conad-Auchan, hanno ricevuto una lettera che annunciava loro il licenziamento collettivo.La questione sarà affrontata nella nuova seduta del tavolo permanente sul lavoro del Comune di Fiumicino convocata per venerdì 17 alle ore 10.