E' San Valentino e a Vigna Clara spunta un cuore gigante

Sorpresa a Piazza Jacini quando questa mattina, proprio in occasione di San Valentino, è spuntato un cuore rosso gigante. Nessun omaggio di qualche spasimante alla propria amata ma un'installazione voluta dalla “Rete d’imprese Vigna Clara”, in collaborazione con CuoreinpiazzaLove, Assocommercio Romanord e Cna Commercio Roma.

Il grande cuore RED è stato realizzato dall'artista Daniella Castellani per stimolare l’osservatore verso l’amore in qualsiasi forma. "Quindi - spiegano da Cna Roma - anche ad amare il proprio quartiere". Da qu la scelta di porre l'installazione a Piazza Jacini, cuore del quartiere di Vigna Clara, "per trasformare l’amore del giorno di San Valentino in rispetto verso tutte le donne e in ricordo di tutte le vittime di violenza".

Nell'occasione, tengono a sottolineare i promotori dell'inziativa, si potrà esprimere un “like” attraversando le vie del quartiere, "contro l'indifferenza ed il degrado e lasciando un pensiero d'amore nel giorno di San Valentino".