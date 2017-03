Torna Edicola Fiore, ma non in via Flaminia: ecco la nuova location

L'annuncio tanto atteso dai fan è arrivato: Edicola Fiore, l'imperdibile morning show di Fiorello, torna ad animare e rallegrare le mattine degli italiani in diretta su Sky Uno e in chiaro su Tv8.

L'edicola con la rassegna stampa più ironica e irriverente di sempre è pronta dunque per un'altra entusiasmante stagione di battute esilaranti e ospiti speciali.

Indiscusso padrone di casa Fiorello che nel suo viaggio tra giornali e notizie sarà accompagnato dal giornalista di Sky Stefano Meloccaro e dalle brillanti incursioni dell'imitatrice Gabriella Germani. L'appuntamento per tutti, con la nuova edizione di Edicola Fiore, è per il 20 marzo.

E se squadra che vince non si cambia a variare per Edicola Fiore sarà la location. La rassegna varietà ha lasciato Corso Francia e il bar Ambassador di via Flaminia per trasferirsi poco più in la: la nuova edicola è infatti spuntata nel cuore di Vigna Clara.

Solita vetrata, la scritta "Edicola Fiore" in bella mostra, luci ancora coperte e studio in allestimento: la nuova casa del morning show sta nascendo proprio in questi giorni in Piazza dei Giuochi Delfici, angolo via Cassia.

Un arrivo appreso con entusiasmo dal quartiere, non mancano infatti intorno alla struttura in preparazione curiosi e fan che sperano di incontrare Fiorello e scambiare con lo showman, che a dire il vero non è raro incontrare da quelle parti, battute e perchè no qualche selfie.

Ma se per adesso di lui non v'è traccia l'attesa per fan e ascoltatori è quasi finita: Edicola Fiore torna in diretta il 20 marzo, perchè quest'anno "la Primavera arriva un giorno prima".