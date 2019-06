Vigna Clara: investiti da una fiammata dopo fuga di gas, ustionati due operai

Prima la fuga di gas, poi una fiammata. Due operai sono rimasti feriti durante dei lavori per il cambio di un contatore del gas in un palazzo in via Stefano Jacini in zona Vigna Clara a Roma. E' successo al civico 35, intorno alle 11:20 circa.

I due operai sarebbero stati investiti da una fiammata. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118. I due operai, feriti al volto e alle braccia, sono stati trasportati all'ospedale Gemelli in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita.