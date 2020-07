Vigna Clara è un colabrodo: due mesi di lavori per sistemare la rete idrica

Mettere fine alle voragini e agli allagamenti che da qualche tempo a questa parte vessano il quartiere di Vigna Clara, nel cuore del Municipio XV. Con questo scopo in piena estate si svolgeranno i lavori di bonifica della rete idrica su via Nemea, Piazza dei Giuochi Delfici e in Via di Vigna Stelluti, nel tratto compreso tra Via Ghino Valenti e Piazza dei Giuochi Delfici.

Lavori sulla rete idrica di via Nemea

Due fasi di lavori e due mesi di cantiere. Oggi giovedì 9 luglio Acea Ato 2 inizierà la cantierizzazione utile all’avvio dei lavori di I lavori su via Nemea saranno i primi ad iniziare e la fine lavori, secondo il cronoprogramma inviato da ACEA, “è prevista intorno al 6 agosto” - ha fatto sapere il minisindaco del Quindicesimo, Stefano Simonelli.

Vigna Clara, lavori a via Nemea: come cambia la viabilità

Per questo primo intervento è già stata emessa apposita disciplina provvisoria di traffico che non prevede modifiche alla viabilità vigente su via Nemea ma solo il divieto di sosta, con zona rimozione 0-24, su ambo i lalti della carreggiata dall’intersezione con Via degli Orti della Farnesina all’intersezione con su via del Nuoto; il divieto di sosta, con zona rimozione 0-24, sul lato destro della carreggiata dall’intersezione con via Riccardo Zandonai all’intersezione con su via del Nuoto e il limite massimo di velocità a 30 km/h nei tratti interessati dai lavori.

Ad agosto lavori su Vigna Stelluti: la via dello shopping

Per quanto riguarda i lavori su via di Vigna Stelluti-Piazza dei Giuochi Delfici, questi inizieranno, da cronoprogramma, il 7 agosto con fine lavori prevista il 28 agosto. “Per questa parte dell’intervento di bonifica - avvisa Simonelli - lo spazio necessario per effettuare i lavori non permetterà il mantenimento, neanche per un breve periodo, del doppio senso di circolazione sul tratto di Via di Vigna Stelluti oggetto di lavori”.

Due le alternative alla viabilità valutate durante la riunione con la Polizia Locale: senso unico alternato sul tratto oggetto di lavori o senso unico di circolazione da via Napoleone Colajanni a Piazza dei Giuochi Delfici con deviazione su via Gerolamo Belloni dei veicoli diretti a corso Francia. “La Polizia Locale - ha fatto sapere il presidente - si è riservata comunque di esprimere un parere definitivo in merito appena visionate le tavole di progetto”. Da definire il riassetto del trasporto pubblico.

Lavori a Vigna Clara: rifacimento del manto stradale in notturna

“In merito al ripristino definitivo del manto stradale, i lavori saranno effettuati in notturna e verranno conclusi entro la seconda settimana di settembre. Mentre all momento non è stata comunicata da ACEA alcuna interruzione della fornitura idrica”.