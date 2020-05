Vigna Clara, rete idrica da sostituire: tre mesi di lavori nella via dello shopping

Bonifica per la rete idrica di via di Vigna Stelluti, tra il civico 147 e Largo dei Giuochi Delfici. L’intervento, che prevede la totale sostituzione del tratto di rete con lo spostamento sulla nuova condotta delle relative prese idriche, inizierà lunedì 25 maggio.

Tre mesi di lavori a via di Vigna Stelluti

“Il cantiere – ha scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli - è stato anticipato di tre settimane rispetto all’originaria programmazione che prevedeva l’avvio dei lavori il 15 giugno 2020 con fine lavori intorno al 13 settembre 2020. Purtroppo non è stato possibile anticiparli a data antecedente il 25 maggio. Per opportuna informazione si fa presente che Acea Ato 2 già aveva programmato l’intervento nel periodo luglio-settembre 2019 ma, avendo verificato che la chiusura lavori avrebbe superato abbondantemente la data di apertura delle scuole, abbiamo preferito, in accordo con ACEA, riprogrammarli per quest’anno”.

La durata dei lavori nel cuore di Vigna Clara “sarà di circa 3 mesi”. Emessa determina provvisoria di traffico fino al 23 agosto prossimo.

Lavori a Vigna Clara: due fasi prevste

Due le macro fasi previste per i lavori.La prima coinvolgerà il tratto stradale che va dal civico 37 di Largo di Vigna Stelluti fino a via di Vigna Stelluti, angolo via G. Valenti (circa 220 metri). In questa prima macro fase il cantiere avanzerà, in linea di massima, di 30 metri in 30 metri, “cosi da incidere il meno possibile in termini di parcheggi e di traffico veicolare”.

In ogni caso, sempre per questa prima macro fase, non ci sarà alcuna modifica dei sensi di marcia (in sintesi su Via di Vigna Stelluti rimane il doppio senso di marcia) e del trasporto pubblico. La prima cantierizzazione sarà effettuata tra il civico 37 di Largo di Vigna Stelluti e Via Ferrero di Cambiano. Uno dei due posti generici per disabili e l’area di carico/scarico merci presenti nel predetto tratto saranno spostati, per il tempo necessario a chiudere questi primi lavori, di fronte ai civici 147 e 149 di Via di Vigna Stelluti.

Nella seconda macro fase, che dovrebbe partire i primi di luglio e che riguarderà il tratto compreso tra Via di Vigna Stelluti ang. Via G. Valenti e Largo dei Giuochi Delfici (circa 110 metri), i lavori si sposteranno più a centro carreggiata “e, pertanto – ha anticipato Simonelli - ci saranno alcune modifiche alla viabilità e, probabilmente, al trasporto pubblico”.

Via anche i ceppi delle alberature

La disciplina di traffico per la seconda fase dei lavori sarà stabilita definitivamente nei prossimi incontri previsti tra Polizia Locale, Municipio XV, Ama, Atac e Dipartmento Mobilità “utili a trovare le migliori soluzioni per la viabilità”.

“In fase di studio delle diverse opzioni percorribili saranno ovviamente interessate le Commissioni Municipali Lavori Pubblici e Mobilità e coinvolti i rappresentanti di cittadini e commercianti” – assicura Simonelli.

Per quanto riguarda il ripristino definitivo della sede stradale e della relativa segnaletica orizzontale, i lavori si svolgeranno in orario notturno. “Agli stessi si aggiungerà un intervento del Municipio sul tratto di Via di Vigna Stelluti compreso tra il civico 145 e Corso di Francia. Inoltre, sentito prima il Dipartimento Tutela Ambientale, è obiettivo del Municipio – così ha anticipato il minisindaco - rimuovere i ceppi delle alberature presenti sulla via”.

Lavori Vigna Stelluti: come cambia la viabilità

Via di Vigna Stelluti. Divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0-24”, su ambo i lati della carreggiata, dal civ. 151 a Largo di Vigna Stelluti e da Largo di Vigna Stelluti a Piazza dei Giuochi Delfici. Senso unico di Marcia alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, nel tratto interessato dai lavori, compreso tra Via Ghino Valenti e Piazza dei Giuochi Delfici. Limite massimo di velocità 30 km/h nei tratti interessati dai lavori.

Largo di Vigna Stelluti. Divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0-24”, sul lato destro della carreggiata, da Via di Vigna Stelluti a Via di Vigna Stelluti, direzione Piazza dei Giuochi Delfici, e sul lato sinistro, da Via di Vigna Stelluti a Via di Vigna Stelluti, direzione Corso Francia, limitatamente alla sola fila esterna del parcheggio. Limite massimo di velocità 30 km/h nei tratti interessati dai lavori.