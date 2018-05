Crepe nel muro e nastri: le scalette "degli studenti" di Vigna Clara ancora chiuse

Riapriranno, forse, a pochi giorni dalla fine della scuola le scalette "degli studenti" di Vigna Clara: la stradina di collegamento Camilluccia-Zandonai, utilizzata dagli alunni della Goffredo Petrassi e della scuola privata internazionale, è infatti ancora chiusa da nastri e transenne.

Il collegamento Camilluccia-Zandonai

A decretarne ormai da oltre un mese l'interdizione un muro pericolante: la parete di un condominio privato la cui stabilità è stata minata da un albero.

L'essenza arborea causa dell'ammaloramento è stata rimossa già dieci giorni fa, ma gli interventi da parte del privato sono al palo. In ritardo l'inizio lavori previsto per il 14 maggio: così alunni e famiglie sono costretti al giro lungo, ad intasare con le auto gli ingressi delle scuole.

I lavori sulle scalette "degli studenti" di Vigna Clara

"La Direzione Tecnica del Municipio ci ha informato che, per un problema di tipo amministrativo, il condominio non ha potuto procedere all’affidamento dei lavori ma auspica di farlo tra domani e dopodomani (22 o 23 maggio ndr.) con inizio lavori entro la fine della settimana" - ha comunicato il minisindaco del Quidicesimo, Stefano Simonelli.

Dieci giorni la durata prevista per i lavori, condizioni meteorologiche permettendo e salvo complicazioni che dovessero emergere durante la loro esecuzione. Termineranno dunque forse giusto in tempo per le ultime campanelle.