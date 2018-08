Potatura delle siepi e pulizia: rinascono i giardini "dormitorio" di Vigna Clara

Taglio delle siepi al via e pulizie in corso: nuova vita per i giardini di Vigna Clara, quelli in via Antonio De Viti de Marco.

Un parco ai piedi del quartiere residenziale del Municipio XV da tempo preda di degrado e bivacchi: aiuole piene di rovi, erbaccia lungo i vialetti, sporcizia, cartacce ovunque e gli angoli più nascosti utilizzati come giacigli di fortuna.

Un piccolo villaggio della disperazione nel cuore della Flaminia Nuova, tra Vigna Clara e Fleming.

Un parco caduto in disgrazia da anni: prima adottato e poi abbandonato, a salvarlo dalla completa decadenza solo qualche saltuari pulizia da parte dei volontari.

L'ultimo grande intervento nel 2015, poi poco o nulla con i giardini di Vigna Clara a cadere sotto i colpi dell'incuria.

In questi giorni l'intervento che punta alla rinascita del parchetto: siepi tagliate, aiuole sfalciate e cartoni rimossi. "Un'operazione - ha scritto l'assessore all'Ambiente del XV, Pasquale Annunziata - per restituire decoro all'area verde del quartiere".

"Così si sana una situazione vecchia di anni e sempre più pericolosa per i cittadini e residenti" - il commento della GreensideRoma onlus, associazione attiva nella vicina green street di via Tuscia e che negli anni passati era intervenuta con i propri mezzi anche in via De Viti De Marco denunciandone le disastrose condizioni.