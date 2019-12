Vigna Clara è una pattumiera, Dalla Chiesa scatenata: "Comune ci fa vivere nei rifiuti"

Il dito puntato contro i padroni dei cani incivili che non raccolgono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe trasformando i marciapiedi di Vigna Clara in un letamaio.

Rifiuti a Vigna Clara: il quartiere è una pattumiera

Ma non solo. Rita Dalla Chiesa, la nota conduttrice tv residente proprio nel quartiere bene di Roma nord, se la prende anche con il Comune reo di "far vivere in mezzo ai rifiuti" gli abitanti di Vigna Stelluti e dintorni.

E' un fiume in piena Dalla Chiesa che chiede ai suoi "vicini di casa" di mettersi "di punta" e "bloccare chi porta fuori il cane senza raccogliere i suoi bisognini (o bisognoni)".

Una problematica atavica tra via Stringher, piazza Carli, via Ronciglione "diventati - parola di Dalla Chiesa - un vero e proprio schifo".

Dalla Chiesa contro il Comune: "Ci fa vivere in mezzo ai rifiuti"

"Ho tre cani, e tutti e tre automuniti di sacchettini attaccati ai guinzagli. È così difficile tentare di essere civili in una zona dove l’inciviltà del Comune ci fa vivere in mezzo ai rifiuti? Oggi - si sfoga la conduttrice - ho incontrato davanti al cancello due topi. Non ce l’ho con loro. Ma dove c’è spazzatura è chiaro che si aggirino loro".

Natale 2018: Rita Dalla Chiesa e l'attacco alla Sindaca

Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa segnala le difficoltà di Vigna Clara.

A Natale scorso le sue foto ai cassonetti stracolmi per tutto il quartiere fecero il giro sul web, così come l'attacco alla Sindaca. "Buon Natale al sindaco di Roma dagli abitanti di Vigna Clara. #natale2018 solidarietà ai lavoratori dell’Ama" - scrisse su Facebook.

Dopo un anno rifiuti e "guerra dei cartoni"

E a ben vedere come è ridotta la zona in questi giorni, con pure la "guerra dei cartoni" scoppiata a piazza Jacini, la situazione dopo un anno non sembra poi cambiata di molto.