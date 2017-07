Stazione Vigna Clara, parcheggi e mercato: "Su futuro vergognosa astensione M5s"

A stazione Vigna Clara, nonostante le intenzioni di riattivare la linea verso Valle Aurelia, i treni non sono mai arrivati eppure, in attesa che il TAR si pronunci sul ricorso presentato da due residenti, intorno allo snodo ferroviario nel cuore di Roma Nord sono ancora tanti i nodi da sciogliere.

Stazione Vigna Clara: mercato e parcheggi

Dalla riconversione in posti auto delle aree adiacenti la ferrovia, alla messa in sicurezza di via Monterosi fino alla tutela e regolarizzazione del mercato rionale di Piazza Diodati che sorge proprio accanto alla stazione Vigna Clara.

Tematiche inserite dal Pd del Municipio XV in un ordine del giorno che, dopo mesi, è stato calendarizzato e discusso nel parlamentino di via Flaminia 872. Ma l'epilogo del dibattito non è piaciuto ai Dem.

Su stazione Vigna Clara astensione Cinque Stelle

"In sede di Consiglio municipale è andato in scena l'ennesimo spettacolo deludente della maggioranza a 5 Stelle: un partito politico che ha vinto le elezioni, governa il Municipio ma non ha alcuna idea di come farlo" - il commento del capogruppo del Pd in Quindicesimo, Daniele Torquati.

La polemica del Pd

A scatenare la polemica il voto di astensione dei grillini. "Calendarizzato dopo mesi, l'ordine del giorno chiedeva alla maggioranza una posizione chiara sul raddoppio del binario sulla tratta Vigna Clara - Valle Aurelia, sulla chiusura dell'anello ferroviario Nord e anche su quelle migliorie che devono accompagnare questo percorso. Nulla di tutto questo - incalza l'ex minisindaco - è stato votato da questa maggioranza che non sa cosa vuole, si astiene e non propone alcuna alternativa. Una vergognosa astensione che lascia i cittadini nel dubbio del futuro e le istituzioni municipali prive di senso".