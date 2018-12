A Vigna Clara tubature scoppiate e voragini: la via dello shopping in tilt

Roma Nord ostaggio di tubature rotte, perdite d'acqua e voragini: dopo quella di Collina Fleming, con via Flaminia interrotta all'altezza del civico 722, anche Vigna Clara è alle prese con condotte saltate e strade chiuse.

Perdita d'acqua a Vigna Clara

Ad esattamente un anno dall'ultima rottura, questa mattina via Gerolamo Belloni si è nuovamente svegliata sommersa d'acqua. A saltare un tombino all'angolo con via Napoleone Colajanni. Risultato: strada allagata, Polizia Locale intenta a deviare il traffico su percorsi alternativi e transenne. Le ennesime per quel quadrante.

Interrotta dunque via Belloni, chiusa via Colajanni per conseguente buca con Piazza Jacini, centro di shopping e servizi, in parte isolata: raggiungibile solo dall'omonima via.

La via dello shopping in tilt

Per Vigna Clara piove sul bagnato. A poca distanza transenne e percorso obbligato anche in via di Vigna Stelluti, interessata da una voragine e spaccata a metà in direzione Piazza Giuochi Delfici.

Così la via dello shopping, ad un anno dal cantiere che l'ha costretta alla convivenza con bandoni e transenne, si ritrova nuovamente ostaggio di buche e perdite. Il tutto sempre nel pieno del periodo natalizio.

E se i commercianti sono già sul piede di guerra, disagi anche per i residenti che questa mattina si sono ritrovati senz'acqua. A causa del guasto improvviso rubinetti a secco in via di Vigna Stelluti e dintorni.