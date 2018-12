Vigna Clara: tubature rotte e strade allagate

Vigna Clara è ancora alle prese con condotte saltate e strade chiuse. A pochi giorni da un primo guasto, via Belloni è di nuovo allagata. Dalle prime ore di questa mattina un fiume d'acqua è uscito dal manto stradale all'altezza del civico 77. Qualche residente è sceso in strada, con gli scopettoni, per dirottarla verso i tombini.

Situzione simile in via Monterosi con l'acqua che esce dall'asfalto e rubinetti con poca pressione nelle abitazioni. Sul posto agenti della Polizia Locale e tecnici Acea che per porre rimedio.