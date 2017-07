Lavori urgenti di Acea, chiuso un tratto di via Cassia: code e bus deviati

"Lavori urgenti di Acea" - questa la motivazione alla base della chiusura di un parte di via Cassia. Ad essere interdetto al transito pubblico e privato il tratto compreso tra via Francesco Mengotti e via Luigi Bodio, nella zona tra Vigna Clara e Vigna Stelluti.

Via Cassia chiusa tra via Bodio e via Mengotti: traffico deviato

A causa della chiusura di via Cassia il transito veicolare viene deviato su via Francesco Mengotti in direzione di via Giovanni Arrivabene. A comunicarlo Roma Servizi per la Mobilità. Un'interdizione al transito che sta generando code e disagi. E se gli automobilisti subiscono l'emergenza, non va meglio agli utenti dei mezzi Atac.

Via Cassia chiusa: bus deviati

Ripercussioni inevitabili infatti anche sul trasporto pubblico. Divieto di transito, per i mezzi pesanti, tra piazzale di Ponte Milvio e via Francesco Mengotti: dunque le linee 301, 446 e 911, in direzione dei capolinea di Grottarossa, Cornelia e San Filippo Neri, sono deviate su viale di Tor di Quinto, corso Francia, via di Vigna Stelluti, piazza dei Giuochi Delfici. Da qui riprendono il percorso abituale.