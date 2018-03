Strada deformata, buche e pini pericolanti: Vigna Clara “diffida” il Municipio

Una manutenzione straordinaria affinchè la strada torni sicura e vivibile. E’ quanto da tempo chiedono i residenti di via Ronciglione alle prese con manto stradale sconnesso e disseminato di dossi, marciapiedi irregolari e grossi alberi - a loro dire - senza manutenzione e per questo potenzialmente pericolosi.

L’abbattimento dei pini bloccato dai residenti

Nel novembre del 2014 il tentato abbattimento di oltre dieci pini con gli stessi abitanti a schierarsi contro la “sparizione” del caratteristico verde della strada di Vigna Clara. Un intervento al quale il Dipartimento Ambiente rinunciò con le amministrazioni che in questi anni non hanno però mai provveduto ad un serio intervento su quella piccola traversa ormai del tutto malformata.

Ad incidere sulle già pessime condizioni il cambio dei sensi di marcia con il traffico veicolare di quel fazzoletto di Vigna Clara a concentrarsi, sebbene a velocità limitata, proprio su via Ronciglione.

Una situazione più volte portata all’attenzione del Municipio XV con i residenti a chiedere, con tanto di raccolta firme allargata a via Mengotti e via Stringher, verifiche sulla stabilità degli alberi e interventi di manutenzione per ripristinare la piena funzionalità della via.

L’allarme di via Ronciglione

“Gomme squarciate, semiasse storti, minicar devastate dal pessimo manto stradale. E’ questa la condizione che viviamo a via Ronciglione” – denuncia a RomaToday Arianna Grandinetti, residente ed esponente di Casapound.

La diffida di Vigna Clara al Municipio XV

Ieri mattina, dopo la petizione inascoltata, l’ennesimo gesto di protesta con la formale diffida “a provvedere, con la massima urgenza, alla manutenzione straordinaria di via Ronciglione e zone limitrofe” protocollata e depositata in Municipio XV.

“In un solo giorno abbiamo raccolto centinaia di firme, pure presentate, che testimoniano l’evidente stato di insoddisfazione di chi non è più disposto a rischiare quotidianamente di subire danni fisici e materiali per l’inerzia del municipio. Dopo le segnalazioni, le denunce verbali più volte rappresentate ad apertura delle sedute di consiglio – ha concluso agguerrita Grandinetti - ci sentiamo di dire che questo è l’ultimo appello, prima di procedere ad una formale denuncia, nei confronti del presidente Simonelli, per omissione d’atti d’ufficio e inerzia amministrativa”.