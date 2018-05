Rimosso l'albero che ha reso muro pericolante: si lavora a riapertura scalette Vigna Clara

Vigna Clara potrebbe ritrovare presto le sue scalette "perdute": si lavora infatti per riaprire la scalinata di collegamento tra via della Camilluccia e via Zandonai.

Le scalette tra Zandonai e Camilluccia

Una stradina, che di fatto è una rampa di gradini, percorsa quotidianamente da decine di studenti e genitori: dagli iscritti alla Goffredo Petrassi e alla vicina scuola privata internazionale. Una scorciatoia elimina traffico che però da circa un mese è impercorribile. A rendere necessarie le transenne un muro condominiale, e dunque privato, pericolante.

Rimosso l'albero che ha reso muro pericolante

Da li il sollecito del XV ad intervenire con i lavori che, in carico al privato, inizieranno a breve. "La Direzione Tecnica Municipale informa che sono iniziate, da parte dei Tecnici incaricati dal Condominio, le attività propedeutiche alla riapertura della scalinata di collegamento Camilluccia-Zandonai. L’albero che aveva causato l’ammaloramento di parte del muro di cinta che costeggia la scalinata è stato rimosso" - ha fatto sapere il Presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli.

Dieci giorni di lavori

I lavori, a quanto si apprende, inizieranno lunedì 14 maggio e avranno una durata di circa 10 giorni, condizioni meteorologiche permettendo e salvo complicazioni che dovessero emergere durante l’esecuzione dei lavori. Giusto in tempo per l'ultimo mese di scuola.