Vigna Clara sprofonda, allagamento e voragine: chiusa via Arrivabene

Strada allagata e manto stradale sprofondato a Vigna Clara. Nuova voragine per il quartiere di Roma nord: questa volta ad aprirsi è stata via Giovanni Arrivabene, appena sopra Corso Francia.

Voragine a Vigna Clara: sprofonda via Giovanni Arrivabene

Una tubatura rotta, forse, all’origine del dissesto. Strada inondata e cedimento dell’asfalto. Sul posto Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i tecnici inviati da Acea. Rimosse alcune automobili per consentire gli interventi.

A Vigna Clara via Giovanni Arrivabene è dunque chiusa al transito tra il civico 42 e il 46, nell'unica direzione verso via Luigi Bodio.

Vigna Clara senza acqua

In corso gli interventi di ripristino. Intorno palazzine a secco: “A causa di un guasto si stanno verificando mancanze d’acqua in via Giovanni Arrivabene e limitrofe. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio” – fa sapere Acea Ato2.