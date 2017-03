Vigna Clara, si apre voragine: strada chiusa al traffico

Voragine a Vigna Clara. A cedere il manto stradale di via Maffeo Pantaleoni, strada che congiunge la laterale di via Flaminia Nuova, poco prima di Corso Francia, a via G. Fabbroni.

La piccola arteria ai piedi di Vigna Clara è stata chiusa al traffico alle 8 di questa mattina. A comunicarlo Luceverde Roma.

L'interdizione riguarda il tratto tra il civico 12 e il civico 18, circa trenta metri proprio al centro della strada. Un transennamento che residenti e commercianti sperano di poter vedere rimosso al più presto affinchè la voragine non pesi a lungo sulla viabilità di quel quadrante.